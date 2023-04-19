"У зв'язку з контрнаступом ЗСУ": росіяни викрадають дітей з Енергодару, — нардеп (фото)

Депутат Олексій Гончаренко оприлюднив фото листівки з інформацією про "евакуацію", що розповсюдили окупанти. За його словами, з міста вже вивезли два автобуси дітей.

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Інформація про підготовку російськими загарбниками вивезення дітей з’явилася ще 16 квітня. Тоді відповідне попередження опублікували у соцмережах НАЕК "Енергоатом".

У пості йшлося, що в місцевих школах та садочках тимчасово окупованого Енергодара розповсюджували інформацію про "примусову евакуацію". Вивезення дітей, за планами загарбників, має тривати до 20 квітня.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу", — зазначили автори контенту.

Також повідомлялося, що вже 16 квітня росіяни почали вивозити з дитсадків міста меблі, матраци та інші речі.

Сьогодні, 19 квітня, нардеп Олексій Гончаренко написав про викрадення окупантами неповнолітніх українців. За його словами, 18 квітня дітей вивезли двома автобусами до Криму, а куди звідти — невідомо.

"Дітей повернемо. Ворога виженемо. А Путін хотів увійти в історію як цар, але увійде як цап, що краде дітей", — заявив Гончаренко.

Парламентар оприлюднив фото листівки, яку загарбники роздавали мешканцям. У ній вказано, що вивезення "біженців" сплановане на 5-7 травня. "Евакуацію", згідно з текстом, пояснюють загрозою, пов’язаною з контрнаступом ЗСУ. Дітей віком до 16 років обіцяють розмістити в Євпаторії.

"На фото ви бачите листівку окупантів. Вони свої дії пояснюють тим, що ЗСУ підуть у контрнаступ. Тобто це ще й ми винні, по їх логіці", — зазначив депутат.

Одна з листівок, які, за словами Олексія Гончаренка, роздавали окупанти

Нагадаємо, 10 квітня херсонський політолог Володимир Молчанов розповів Фокусу, як росіяни раніше вивозили дітей "до таборів відпочинку" у Крим на кілька тижнів з дозволу батьків. За його словами, насправді діти залишались без батьків місяцями.

Також 10 квітня у Херсонській ОВА повідомили, що додому вдалося повернути 24 дитини, яких утримували незаконно російські загарбники. У відомстві повернення малюків назвали однією з найскладніших рятувальних місій.