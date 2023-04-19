"В связи с контрнаступлением ВСУ": россияне похищают детей из Энергодара, — нардеп (фото)

Депутат Алексей Гончаренко обнародовал фото буклета с информацией об "эвакуации", который распространили оккупанты. По его словам, из города уже вывезли два автобуса детей.

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Информация о подготовке российскими захватчиками вывоза детей появилась еще 16 апреля. Тогда соответствующее предупреждение было опубликовано в соцсетях НАЭК "Энергоатом".

В посте говорилось, что в местных школах и садах временно оккупированного Энергодара распространяли информацию о "принудительной эвакуации". Вывоз детей, по планам захватчиков, должен продолжаться до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу", — отметили авторы контента.

Также сообщалось, что уже 16 апреля россияне начали вывозить из детсадов города мебель, матрасы и другие вещи.

Сегодня, 19 апреля, нардеп Алексей Гончаренко написал о похищении оккупантами несовершеннолетних украинцев. По его словам, 18 апреля детей вывезли двумя автобусами в Крым, а куда оттуда — неизвестно.

"Детей вернем. Врага выгоним. А Путин хотел войти в историю как царь, но войдет как козел, ворующий детей", — заявил Гончаренко.

Парламентарий обнародовал фото буклета, который захватчики раздавали жителям. В нем указано, что вывоз "беженцев" спланирован на 5-7 мая. "Эвакуацию", согласно тексту, объясняют угрозой, связанной с контрнаступлением ВСУ. Детей младше 16 лет обещают разместить в Евпатории.

"На фото вы видите буклет оккупантов. Они свои действия объясняют тем, что ВСУ пойдут в контрнаступление. То есть это еще и мы виноваты, по их логике", — отметил депутат.

Один из буклетов, которые, по словам Алексея Гончаренко, раздавали оккупанты

Напомним, 10 апреля херсонский политолог Владимир Молчанов рассказал Фокусу, как россияне ранее вывозили детей "в лагеря отдыха" в Крым на несколько недель с разрешения родителей. По его словам, на самом деле дети оставались без родителей месяцами.

Также 10 апреля в Херсонской ОВА сообщили, что домой удалось вернуть 24 ребенка, удерживаемых незаконно российскими захватчиками. В ведомстве возвращение малышей назвали одной из самых сложных спасательных миссий.