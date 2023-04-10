"Самая сложная спасательная миссия": в Херсон вернули 24 похищенных ребенка, — ОВА (видео)

Перед тем, как дети смогли попасть домой, им пришлось пережить 13-ти часовой допрос оккупантов и насильно стать участниками пропагандистского репортажа, сообщают украинские власти.

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В понедельник, 10 апреля, в Херсон вернулись 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Херсонской ОВА.

"Удалось вернуть домой двадцать четыре ребенка из Херсона, которых незаконно удерживали российские оккупанты", — сообщает ведомство.

Также ведомство уведомляет, что малышей приехал встречать лично начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, который пообщался с ними и вручил им подарки.

Херсонская военная администрация сообщила, что детей удалось вернуть при помощи волонтеров Благотворительного фонда "Save Ukraine".

"Они (волонтеры — ред.) приложили невероятные усилия, чтобы юные жители области наконец-то смогли увидеть и обнять своих родных", — указано в сообщении.

На видео видна радость детей, которые поспешили сделать памятную фотографию у арки на въезде в город.

"Вы не будете сейчас ходить в школу, поскольку у нас проходит онлайн-обучение", — сообщил глава ОВА, после чего вручил детям планшеты и ноутбуки, необходимые для учебы.

Также Херсонская администрация выразила большую благодарность "Укрзалізниці" за содействие в перевозке освобожденных детей.

По информации ведомства и волонтеров, возвращение детей стало одной из самых сложный спасательных миссий, поскольку оккупанты устроили детям 13-ти часовой допрос и принудили принять участие в репортаже, который снимали для российской пропаганды.

"Несмотря на все испытания и пережитое главное, что теперь дети в безопасности, со своими родными", — отметили в ОВА.

Напомним, 7 марта Кабмин утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, при этом отметив, что отказы опекунов и родителей не будут браться в учет, когда речь идет о жизни ребенка.

По информации Центра национального сопротивления на конец марта, российские оккупанты создали 45 детских и 12 военных лагерей для "перевоспитания" украинских детей. После начала полномасштабного вторжения в Россию могли вывезти около 20 тысяч детей.