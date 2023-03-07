"Долг государства": в Кабмине утвердили механизм принудительной эвакуации детей

В ведомстве отметили, что отказы родителей или опекуна приниматься не будут, ведь на кону стоит жизнь ребенка.

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Кабинет министров Украины утвердил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Обо всех нюансах рассказали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения, а вопрос защиты детей и немедленной их эвакуации теперь под личным контролем вице-премьер-министра Ирины Верещук.

С этого момента основанием для проведения обязательной эвакуации из зон активных боевых действий является решение областных военных администраций. Обязательная эвакуация в принудительный способ будет осуществляться обязательно в сопровождении одного из родителей или другого законного представителя.

Дети не могут о себе позаботиться сами, как отмечают в ведомстве, поэтому вся ответственность за их безопасность на взрослых. Отказ родителей и опекунов не принимается, так как речь идет о жизни человека.

"Долг государства – оберегать жизнь и здоровье ребенка. Принятое решение должно побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, то это должно сделать государство", – прокомментировала решение Ирина Верещук.

На сегодняшний день под соответствующие критерии подпадает исключительно Бахмут в Донецкой области.

Напомним, 3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. Эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.