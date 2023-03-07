"Обов'язок держави": у Кабміні затвердили механізм примусової евакуації дітей

У відомстві зазначили, що відмови батьків або опікуна не прийматимуться, адже на кону стоїть життя дитини.

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Кабінет Міністрів України затвердив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Про всі нюанси розповіли в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідне рішення ініціював і розробив Координаційний штаб із питань проведення обов'язкової евакуації населення, а питання захисту дітей і негайної їхньої евакуації наразі під особистим контролем віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук.

Із цього моменту основою проведення обов'язкової евакуації із зон активних бойових дій є рішення обласних військових адміністрацій. Обов'язкову евакуацію примусово здійснюватимуть обов'язково в супроводі одного з батьків або іншого законного представника.

Діти не можуть про себе подбати самі, як зазначають у відомстві, тому вся відповідальність за їхню безпеку на дорослих. Відмова батьків і опікунів не приймається, оскільки йдеться про життя людини.

"Обов'язок держави — оберігати життя й здоров'я дитини. Ухвалене рішення має спонукати батьків виваженіше підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не в змозі подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава", — прокоментувала рішення Ірина Верещук.

На сьогодні під відповідні критерії підпадає виключно Бахмут на Донеччині.

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. Евакуація дитини без дорослих неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків посадовець назвав викраденням із сімей.