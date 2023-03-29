Куда военные РФ вывозят детей из Украины: появилась карта лагерей (фото)

В Центре национального сопротивления выяснили, что оккупанты создали 45 детских и 12 военных лагерей для "перевоспитания". После начала большой войны в Россию могли вывезти до 20 тысяч детей.

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Российские военные вывозят украинских детей в РФ и подконтрольные им территории с начала полномасштабной войны в Украине. Специалисты Центра национального сопротивления 28 марта представили карту лагерей, в которые направляют их.

Карту создавали по информации из открытых источников и будут дополнять сведения. Вывоз детей в Россию — это систематический и заранее подготовленный процесс, утверждают в организации.

Всего на карте нанесено 45 детских и 12 военных лагерей.

На карте отмечены 45 детских и 12 военных лагерей.

По данным Центра, бывали случаи, когда детей вывозили в центры военной подготовки на "перевоспитание". Например, в Чечню отвозили подростков из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Цель таких программ — воспитание особо жестоких и верных режиму подростков, которых впоследствии можно будет использовать против их Родины", — отметили эксперты.

Чаще всего из Украины вывозят следующие категории детей:

сирот, у некоторых россияне убили их родителей;

дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в российские пыточные.

После вывоза в российские лагеря детей идеологически обрабатывают по заранее подготовленной программе. Их учат истории России, гимну вражеской страны и дают искаженное представление о войне в Украине, сообщил Центр.

Пропагандисты из РФ постоянно говорят о вынужденной эвакуации детей из зон боевых действий, но на самом деле их вывозят постоянно из прифронтовых и отдаленных от них районов, говорится в сообщении.

Сколько детей уже вывезли из Украины в Россию?

Согласно данным украинской инициативы "Дети войны", российские оккупанты вывезли в Россию 19,5 тысяч детей. Организация приводит поименный список, его создавали по заявлениям родителей, родственников, представителей властей и свидетелей.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 марта заявила, что россияне похитили 4390 детей-сирот, полусирот или лишенных родительской опеки.

Детям-сиротам из Украины стали в упрощенном порядке выдавать российское гражданство

Директор благотворительной организации "СОС Дитячі містечка Україна" Дарья Касьянова в общении с ВВС подчеркивает, что данные в списке могут быть не исчерпывающими. После каждого возвращения детей в Украину выясняются новые случаи, о которых до этого не знали.

Российские власти и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова часто признают депортацию детей из Украины в Россию, устройстве их в другие семьи и выдаче им гражданства.

Львова-Белова в октябре прошлого года отчитывалась о нахождении в России в разное время от 1,5 до 2,5 тысяч детей.

С лета 2022 года, после указа Путина, детям-сиротам из Украины стали в упрощенном порядке выдавать российское гражданство.

Действия оккупантов подпадают под статью II "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". В определение геноцида входит насильственная передача детей из одной группы в другую.

Напомним, что 24 марта детский омбудсмен РФ рассказала о 56 детях из Украины, которые ждут воссоединения с семьями.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в похищении детей из Украины.

А 16 февраля Львова-Белова благодарила Путина за возможность усыновить 15-летнего мальчика из Мариуполя. Чиновица тогда говорила, что поняла, "как быть мамой ребенка с Донбасса".