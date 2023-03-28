"Сироты и полусироты": Россия похитила 4390 украинских детей, — Верещук

Эти дети, по словам министра, сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.

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Украина официально признала похищенными российскими захватчиками 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Эти дети сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд. Данные о таких случаях поступают из прокуратуры, разведки и других источников.

Верещук добавила, что россияне фактически сами признают совершенные военные преступления, когда публично сообщают об "усыновлении" в России детей, которых Украина требует вернуть.

Напомним, всего по состоянию на март 2023, как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне похитили и принудительно вывезли из Украины на территорию РФ 16226 детей, что является прямым признаком геноцида украинского народа.

3 марта стало известно, что российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении около 200 человек из села Боевое Херсонской области.

Напомним, 24 января в Центре национального сопротивления сообщали, что российское руководство намерено мобилизовать на войну украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях или депортированных на территорию РФ. Также в Кремле планируется мобилизовать трудовых мигрантов.