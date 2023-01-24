Россия хочет мобилизовать на войну депортированных украинцев, — ЦНС

С этой целью, утверждают в центре, Россия накануне проводила принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях.

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Российское руководство планирует мобилизовать на войну украинцев, которые оказались на временно оккупированных территориях и были высланы на территории РФ. Также в Кремле планируют мобилизовать трудовых мигрантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС заявили, что по имеющейся у них информации, в России готовиться мобилизовать украинцев, которых ранее выслали с оккупированных территорий. Этим объясняется принятое ранее решение правительства РФ, согласно которому российские паспорта выдавались жителям оккупированных территорий по месту жительства, что было направлено на принудительную паспортизацию украинцев.

"Заметим, заявление Бастрыкина (председатель следственного комитета РФ) есть откровенно нацистской, поскольку он прямо указывает, что основное внимание должны уделить мобилизации представителей национальных меньшинств", — сказано в сообщении.

На фоне этого в подконтрольных Кремлю телеграм-каналах началась кампания по разжиганию ненависти среди населения в отношении мигрантов из восточных стран. В частности там их выставляют участниками преступных группировок, которые занимаются распространениями наркотиков и оружия, а также "паразитируют на россиянах".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что США заявили, что планы Кремля по изменению ситуации в свою пользу с помощью мобилизации — не оправдались.

Кроме того, Фокус также информировал, что в BBC рассказали о реальных потерях российской армии в войне с Украиной.