Росія хоче мобілізувати на війну депортованих українців, — ЦНС

З цією метою, стверджують у центрі, напередодні Росія проводила примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

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Російське керівництво планує мобілізувати на війну українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях та вислані на територію РФ. Також у Кремлі планують мобілізувати трудових мігрантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС заявили, що за наявною інформацією, в Росії готуються мобілізувати українців, яких раніше вислали з окупованих територій. Цим пояснюється ухвалене раніше рішення уряду РФ, згідно з яким російські паспорти видавалися мешканцям окупованих територій за місцем проживання, що було спрямоване на примусову паспортизацію українців.

"Зауважимо, заява Бастрикіна (голова слідчого комітету РФ) є відверто нацистською, оскільки він прямо вказує, що основну увагу мають приділити мобілізації представників національних меншин", — йдеться у повідомленні.

На тлі цього в підконтрольних Кремлю телеграм-каналах розпочалася кампанія з розпалювання ненависті серед населення щодо мігрантів зі східних країн. Зокрема, там їх виставляють учасниками злочинних угруповань, які займаються поширенням наркотиків та зброї, а також "паразитують на росіянах".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що США заявили, що плани Кремля щодо зміни ситуації на свою користь за допомогою мобілізації не виправдалися.

Крім того, Фокус також поінформував, що у ВВС розповіли про реальні втрати російської армії у війні з Україною.