В Верховной раде призвали ЕС способствовать возвращению домой украинских детей, депортированных РФ

По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне похитили и принудительно вывезли из Украины на территорию РФ 16226 детей, что является прямым признаком геноцида украинского народа.

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Совместная задача государств Европейского союза и страны вернуть всех украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Об этом 9 марта заявила Елена Кондратюк, заместитель председателя Верховной Рады, говорится в сообщении пресс-службы аппарата законодательного органа.

Представительница украинского парламента сделала соответствующее заявление после встречи с делегацией депутатов Национального совета Словакии во главе с Моникой Козеловой. В нем она указала, что очень важно вернуть украинских детей домой. Европейский Союз играет важную роль в этом процессе.

Кондратюк объявила данные статистики по депортированным детям, которых украли российские захватчики. Согласно последним верифицированной информации, установленной Дмитрием Лубинцем, уполномоченным Верховной Радой по правам человека, Россия похитила и вывезла с территории Украины в РФ 16 226 детей.

Детей из Украины на территории РФ принудительно усыновляют, вынуждают навсегда отказываться от украинской идентичности. Вице-спикер подчеркнула, что для депутатов обоих парламентов очень важно, чтобы все украинские дети были возвращены домой из российской неволи.

Кондратюк также рассказала, что Моника Козелова привезла в Украину собственноручно написанную картину "Маленький принц". Эта работа посвящена украинским детям.

"Дети, похищенные Россией, носят сине-желтый шеврон в своих сердцах как Маленький принц на этой картине", — отметила Кондратюк.

Участники встречи обсудили создание Международного специального трибунала по поводу преступления агрессии России и выплаты соответствующих репараций Украине. Все согласились, что процесс ответственности россиян нужно ускорить.

Напомним, 24 января в Центре национального сопротивления сообщали, что российское руководство намерено мобилизовать на войну украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях или депортированных на территорию РФ. Также в Кремле планируется мобилизовать трудовых мигрантов.