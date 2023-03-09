У Верховній раді закликали ЄС сприяти поверненню додому українських дітей, депортованих РФ

За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни викрали та примусово вивезли з України на територію РФ 16 226 дітей, що є прямою ознакою геноциду українського народу.

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Спільне завдання держав Європейського союзу та країни повернути усіх українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Про це 9 березня заявила Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, йдеться у повідомленні пресслужби апарату законодавчого органу.

Представниця українського парламенту зробила відповідну заяву після зустрічі з делегацію депутатів Національної ради Словаччини на чолі з Монікою Козеловою. У ній вона вказала, що дуже важливо повернути українських дітей додому. Європейський Союз відіграє чи неосновне значення у цьому процесі.

Кондратюк оголосила дані статистик щодо депортованих дітей, яких викрили російські загарбники. Згідно з останніми верифікованою інформацією, яку встановив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, Росія викрала та вивезла з території України до РФ 16 226 дітей.

Дітей з України на території РФ примусово всиновлюють, змушують назавжди відмовлятися від української ідентичності. Віцеспікерка наголосила, що для депутатів обох парламентів дуже важливо, щоб усі українські діти були повернуті додому з російської неволі.

Кондратюк також розповіла, що Моніка Козелова привезла до України власноруч написану картину "Маленький принц". Ця робота присвячена українським дітям.

"Діти, викрадені Росією, носять синьо-жовтий шеврон у своїх серцях, як Маленький принц на цій картині", – зазначила Кондратюк.

Учасники зустрічі обговорили створення Міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії та виплати відповідних репарацій Україні. Усі погодилися, що процес щодо відповідальності росіян потрібно прискорити.

Нагадаємо, 24 січня у Центрі національного спротиву повідомляли, що російське керівництво має намір мобілізувати на війну українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були депортовані на територію РФ. Також у Кремлі планують мобілізувати трудових мігрантів.