Отбирают землю: ВС РФ вывезли более 200 человек из села в Херсонской области, – Генштаб ВСУ

По сведениям украинского командования, людей вывезли для проведения "фильтрации", в их дома заселили российских наемников. Захватчики грабят население и в Запорожской области.

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Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении около 200 человек из села Боевое Херсонской области. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 3 марта.

"По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этого села вывезено для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартируют российских наемников", — отметили украинские военные.

[ + – ] Село Боевое находится в Геническом районе Херсонской области

В Генштабе указали, что назначенные оккупантами местные коллаборанты давят на местное население и хотят отобрать у них земельные участки.

Село Боевое находится в Геническом районе. По данным из открытых источников, население Боевого по переписи 2001 года составляло 201 человек, а по 2017 году — 142 человека.

Захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области — с начала февраля этого года наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта, заключили в штабе.

Напомним, что оккупанты 2 марта запустили дрон со взрывчаткой в очередь за гуманитарной помощью в селе Козацкое Каховского района Херсонской области. Ранения получили 9 гражданских, в том числе школьник 16 лет.

В районе села Добрянка Высокопольской территориальной громады Херсонщины 25 февраля 2 человека подорвались на мине, которую заложили ВС РФ. Оба погибли на месте от полученных травм.

Украинские военные постепенно "демилитаризируют" захватчиков. За 27 февраля ВСУ уничтожили 2 артустановки и 2 РСЗО "Град", из которых обстреливали Херсонщину.