Відбирають землю: ЗС РФ вивезли понад 200 людей із села на Херсонщині, – Генштаб ЗСУ

За відомостями українського командування, людей вивезли для проведення "фільтрації", до їхніх будинків заселили російських найманців. Загарбники грабують населення й у Запорізькій області.

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Російські окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 200 людей із села Бойове Херсонської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 3 березня.

"Станом на 1 березня цього року близько 200 людей із цього села вивезено для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхніх будинках розквартировують російських найманців", — зазначили українські військові.

[ + – ] Село Бойове знаходиться в Генічеському районі Херсонської області

У Генштабі вказали, що призначені окупантами місцеві колаборанти тиснуть на місцеве населення та хочуть відібрати у них земельні ділянки.

Село Бойове знаходиться у Генічеському районі. За даними з відкритих джерел, населення Бойового за переписом 2001 року становило 201 особу, а у 2017 році — 142 особи.

Загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області — з початку лютого цього року найманці почали активно забирати автомобілі у мешканців, які не отримали паспорта, зазначили в штабі.

Нагадаємо, що окупанти 2 березня запустили дрон із вибухівкою у чергу за гуманітарною допомогою у селі Козацьке Каховського району Херсонської області. Поранення отримали 9 цивільних, зокрема школяр 16 років.

У районі села Добрянка Високопільської територіальної громади Херсонщини 25 лютого 2 людей підірвалися на міні, яку заклали ЗС РФ. Обоє загинули на місці від травм.

Українські військові поступово "демілітаризують" загарбників. 27 лютого ЗСУ знищили 2 артустановки та 2 РСЗВ "Град", з яких обстрілювали Херсонщину.