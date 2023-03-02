На Херсонщині безпілотник РФ скинув вибухівку на чергу за гуманітаркою, — ОДА (фото)

У селі Каховського району міжнародна організація роздавала овочеві набори цивільним. Окупанти атакували натовп БПЛА — близько 10 поранених.

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Волонтери на Херсонщині роздавали людям продукти, коли прилетів ворожий дрон з вибухівкою. Постраждали діти, четверо поранених госпіталізовані у важкому стані. Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

"До села Козацьке Каховського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі", — написала пресслужба облдержадміністрації.

[ + – ] Наслідки атаки дроном у Херсонській області Фото: Херсонська ОВА [ + – ] Наслідки атаки дроном у Херсонській області Фото: Херсонська ОВА [ + – ] Наслідки атаки дроном у Херсонській області Фото: Херсонська ОВА

Поранено 9 цивільних, серед них — школяр 16 років. 10-класник отримав вогнепальні поранення правого стегна. Четверо поранених перебувають у важкому стані в лікарні.

"Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу", — розповіли в ОДА.

Нагадаємо, сьогодні ЗС РФ завдали удару по житловому будинку у Запоріжжі. Відомо вже про четверо загиблих, ще п’ятеро вважаються нині зниклими безвісти. Рятувальники повідомили, що дістали з-під завалів 11 людей. У багатоквартирний міський будинок влучила ракета ЗРК С-300.

Вчора, 1 березня, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у передмісті Кременчука. БПЛА зніс 2-й поверх цивільної оселі та пошкодив будинки навкруги. На уламках безпілотника власники будинку помітили напис "За Туапсе!", нанесений темним маркером. Місцева газета повідомила, що дрон був збитий і впав на дачний кооператив.