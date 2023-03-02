В Херсонской области беспилотник РФ сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой, — ОГА (фото)

В селе Каховского района международная организация раздавала овощные наборы гражданским. Оккупанты атаковали толпу БПЛА — около 10 раненых.

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Волонтеры в Херсонской области раздавали людям продукты, когда прилетел вражеский дрон со взрывчаткой. Пострадали дети, четверо раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

"В село Козацкое Каховского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы. Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник. Он сбросил взрывчатку на мирных людей, которые пришли получить овощи", — написала прессслужба облгосадминистрации.

[ + – ] Последствия атаки дроном в Херсонской области Фото: Херсонская ОВА [ + – ] Последствия атаки дроном в Херсонской области Фото: Херсонская ОВА [ + – ] Последствия атаки дроном в Херсонской области Фото: Херсонская ОВА

Ранены 9 гражданских, среди них — школьник 16 лет. 10-классник получил огнестрельные ранения правого бедра. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

"Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им сейчас оказывают медицинскую помощь", — рассказали в ОГА.

Напомним, сегодня ВС РФ нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Известно уже о четверых погибших, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Спасатели сообщили, что достали из-под завалов 11 человек. В многоквартирный городской дом попала ракета ЗРК С-300.

Вчера, 1 марта, вражеский дрон разрушил частный дом в пригороде Кременчуга. БПЛА снес 2-й этаж гражданского дома и повредил дома вокруг. На обломках беспилотника владельцы дома заметили надпись "За Туапсе!", нанесенную темным маркером. Местная газета сообщила, что дрон был сбит и упал на дачный кооператив.