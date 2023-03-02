Удар по жилому дому в Запорожье: количество жертв возросло (фото)

По данным Офиса генпрокурора, в результате попадания ракеты ЗРК С-300 по многоквартирному дому погибли четверо человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, в их числе один ребенок.

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Количество погибших в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Запорожье возросло до четырех человек. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Офис генерального прокурора.

По предварительным данным, еще 8 человек получили ранения, 5 считаются без вести пропавшими, среди них также один ребенок.

Сообщается, что обломки и взрывная волна повредила рядом расположенные дома и припаркованные автомобили. На месте происшествия работают следователи и спасатели.

В прокуратуре уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны по ч.2 ст. 438 УК Украины.

Также добавим, что по последней информации от ГСЧС, спасатели смогли достать из-под завалов 11 человек.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что на месте трагедии развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты. Спасательные работы продолжаются.

Реакция президента Зеленского на удар по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отреагировал на ночную трагедию в Запорожье, где после ракетного обстрела со стороны РФ был разрушен многоэтажный дом.

"Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — сообщил глава государства, комментируя обстрел Запорожья.

Также на ситуацию в Запорожье отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская и выразила соболезнования пострадавшим.

"Запорожцы мужественно противостоят агрессору. В ответ он нападает на мирных жителей. Прошлой ночью было преднамеренно обстреляно многоэтажное здание. Полностью разрушены 3 этажа, погибли люди. Продолжаем искать под завалами. Мои соболезнования пострадавшим. Мы этого не простим", – написала супруга президента в своем аккаунте в Twitter.

Удар по жилому дому в Запорожье

Напомним, что в ночь на 2 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Запорожье, предположительно, ракетами С-300, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом.

Сообщается, что российская ракета почти полностью разрушила пятиэтажное здание.