Удар по житловому будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла (фото)

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок влучання ракети ЗРК С-300 по багатоквартирному будинку загинули четверо людей, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них одна дитина.

Related video

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі зросла до чотирьох осіб. Про це у четвер, 2 березня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, ще 8 осіб отримали поранення, 5 вважаються зниклими безвісти, серед них також одна дитина.

Повідомляється, що уламки та вибухова хвиля пошкодили поряд розташовані будинки та припарковані автомобілі. На місці події працюють слідчі та рятувальники.

У прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни за ч. 2 ст. 438 КК України.

Також додамо, що, за останньою інформацією від ДСНС, рятувальники змогли дістати з-під завалів 11 людей.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на місці трагедії розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту. Рятувальні роботи продовжуються.

Реакція президента Зеленського на удар по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну трагедію у Запоріжжі, де після ракетного обстрілу з боку РФ було зруйновано багатоповерховий будинок.

"Запоріжжя. Вночі окупанти вдарили по центру міста. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано 3, 4, 5 поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі", — повідомив глава держави, коментуючи обстріл Запоріжжя.

Також на ситуацію у Запоріжжі відреагувала перша леді України Олена Зеленська та висловила співчуття постраждалим.

"Запорожці мужньо протистоять агресору. У відповідь він нападає на мирних жителів. Минулої ночі було навмисно обстріляно багатоповерхову будівлю. Повністю зруйновано 3 поверхи, загинули люди. Продовжуємо шукати під завалами. Мої співчуття постраждалим. Ми цього не пробачимо", — написала дружина в своєму акаунті в Twitter.

Удар по житловому будинку в Запоріжжі

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по місту Запоріжжя, імовірно, ракетами С-300, унаслідок чого постраждав багатоповерховий житловий будинок.

Повідомляється, що російська ракета майже повністю зруйнувала п'ятиповерхову будівлю.