Удар по житловому будинку у Запоріжжі: у міськраді повідомили про перші жертви (фото)

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок російської атаки п'ятиповерховий будинок майже повністю зруйнований, під завалами перебувають люди.

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Вночі, 2 березня, Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Попередньо відомо про загибель двох людей, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

Куртев зазначив, що російська ракета майже повністю зруйнувала п'ятиповерхову будівлю. Рятувальники продовжують розбір завалів.

"За попередньою інформацією, загинули 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким", — констатував представник міськради.

[ + – ] Під завалами житлового будинку у Запоріжжі перебувають люди

Також повідомляється, що на місці події розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту. Постраждалих евакуювали комунальними автобусами.

За словами Куртєва, подробиці наслідків атаки російських окупантів ще з'ясовуються.

Місцеві телеграм-канали також повідомили, що з-під завалів будинку вдалося врятувати жінку. За попередніми даними, на момент удару вона перебувала у коридорі. Її квартира розташована на другому поверсі.

[ + – ] Рятувальники продовжують розбір завалів

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по місту Запоріжжі, імовірно, ракетами С-300, внаслідок чого постраждав багатоповерховий житловий будинок.

Раніше, 1 березня, росіяни атакували Україну бойовими безпілотниками іранського виробництва "Шахед". У Полтавській області було збито 5 БПЛА.

Вранці 15 лютого ЗС РФ також обстріляли багатоквартирний будинок у Покровську, внаслідок чого щонайменше 12 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.