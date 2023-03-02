Удар по жилому дому в Запорожье: в горсовете сообщили о первых жертвах (фото)

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате российской атаки пятиэтажный дом почти полностью разрушен, под завалами находятся люди.

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Ночью, 2 марта, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. Предварительно, известно о гибели двух людей, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

Куртев отметил, что российская ракета почти полностью разрушила пятиэтажное здание. Спасатели продолжают разбор завалов.

"По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — констатировал представитель горсовета.

[ + – ] Под завалами жилого дома в Запорожье находятся люди

Также сообщается, что на месте происшествия развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты. Пострадавших эвакуируют коммунальными автобусами.

По словам Куртева, подробности последствий атаки российских оккупантов еще выясняются.

Местные Телеграм-каналы также сообщили, что из-под завалов дома удалось спасти женщину. По предварительным данным, на момент удара она находилась в коридоре. Ее квартира расположена на втором этаже.

[ + – ] Спасатели продолжают разбор завалов

Напомним, что в ночь на 2 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Запорожье, предположительно, ракетами С-300, в результате чего пострадал многоэтажный жилой дом.

Ранее, 1 марта, россияне атаковали Украину боевыми беспилотниками иранского производства "Шахед". В Полтавской области были сбиты 5 БПЛА.

Утром 15 февраля ВС РФ также обстреляли многоквартирный дом в Покровке, в результате чего по меньшей мере 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.