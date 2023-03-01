"За Туапсе": в Кременчуге БПЛА РФ разрушил частный дом (фото, видео)

Оккупанты атаковали Кременчуг дронами-камикадзе. Один из них снес целый этаж дома в пригороде и повредил еще десятки жилищ местных.

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Ночью на 1 марта ВС РФ атаковала Кременчуг дронами-камикадзе. В результате атаки в пригороде разрушен частный дом, еще несколько десятков гражданских домов повреждены. Об этом сообщили в "Кременчугской газете".

Журналисты сообщают, что беспилотник был сбит и упал на территорию дачного кооператива в селе Кривуши Кременчугского района. В результате "приземления" вражеского дрона снесло второй этаж дома местных жителей и повредило соседние дома.

[ + – ] Последствия атаки дронами Кременчуга Фото: Кременчугская газета [ + – ] Поврежден дом вследствие атаки дронами Кременчуга Фото: Кременчугская газета

На участке обнаружили остатки беспилотника. оккупанты написали на нем темным маркером "За Туапсе!".

[ + – ] Остатки вражеского дрона в пригороде Кременчуга Фото: Кременчугская газета

"Хозяйственных построек нет, пострадали сарай, душевая, все пострадало. Нет ничего целого на участке. От удара вылетели ворота... С 00.30 до 4-х тушили пожар в нашем доме", — рассказала местная жительница Ирина Синяговская.

[ + – ] Местные показывают последствия вражеской атаки Кременчуга в ночь на 1 марта.

В разрушенный дом приехал председатель Кременчугского райсовета Дмитрий Колотиевский. Рассказал, что проживает рядом и сам слышал мощный взрыв ночью.

"Жителям пострадавших домов следует обращаться к главе Песчаного с заявлениями о возмещении последствий теракта. Комиссии обследуют здания и далее решат вопрос о компенсации ущерба", — пояснил местным чиновник.

Несмотря на разрушения, от падения вражеского БПЛА никто не пострадал.

Напомним, 28 февраля в российских СМИ сообщили об атаке нефтебазы в российском городе Туапсе. На нефтехранилище "Роснефти" ночью прогремели взрывы, местные медиа сообщили об атаке дронами со взрывчаткой.

Позже, днем 28 февраля, неподалеку от "Газпрома" также нашли беспилотник. "Неизвестный" БПЛА обнаружили в десяти метрах от забора компрессорной станции. Взрыва не произошло, на место вызвали саперов.