"За Туапсе": в Кременчуге БПЛА РФ разрушил частный дом (фото, видео)
Оккупанты атаковали Кременчуг дронами-камикадзе. Один из них снес целый этаж дома в пригороде и повредил еще десятки жилищ местных.
Ночью на 1 марта ВС РФ атаковала Кременчуг дронами-камикадзе. В результате атаки в пригороде разрушен частный дом, еще несколько десятков гражданских домов повреждены. Об этом сообщили в "Кременчугской газете".
Журналисты сообщают, что беспилотник был сбит и упал на территорию дачного кооператива в селе Кривуши Кременчугского района. В результате "приземления" вражеского дрона снесло второй этаж дома местных жителей и повредило соседние дома.
На участке обнаружили остатки беспилотника. оккупанты написали на нем темным маркером "За Туапсе!".
"Хозяйственных построек нет, пострадали сарай, душевая, все пострадало. Нет ничего целого на участке. От удара вылетели ворота... С 00.30 до 4-х тушили пожар в нашем доме", — рассказала местная жительница Ирина Синяговская.
В разрушенный дом приехал председатель Кременчугского райсовета Дмитрий Колотиевский. Рассказал, что проживает рядом и сам слышал мощный взрыв ночью.
"Жителям пострадавших домов следует обращаться к главе Песчаного с заявлениями о возмещении последствий теракта. Комиссии обследуют здания и далее решат вопрос о компенсации ущерба", — пояснил местным чиновник.
Несмотря на разрушения, от падения вражеского БПЛА никто не пострадал.
Напомним, 28 февраля в российских СМИ сообщили об атаке нефтебазы в российском городе Туапсе. На нефтехранилище "Роснефти" ночью прогремели взрывы, местные медиа сообщили об атаке дронами со взрывчаткой.
Позже, днем 28 февраля, неподалеку от "Газпрома" также нашли беспилотник. "Неизвестный" БПЛА обнаружили в десяти метрах от забора компрессорной станции. Взрыва не произошло, на место вызвали саперов.