"За Туапсе": у Кременчуці БПЛА РФ зруйнував приватний будинок (фото, відео)

Окупанти атакували Кременчук дронами-камікадзе. Один з них зніс цілий поверх будинку в передмісті та пошкодив ще десятки осель місцевих.

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Вночі на 1 березня ЗС РФ атакувала Кременчук дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у передмісті зруйнований приватний будинок, ще кілька десятків цивільних домівок — пошкоджені. Про це повідомили у "Кременчуцькій газеті".

Журналісти повідомляють, що безпілотник був збитий і впав на територію дачного кооперативу у селі Кривуші Кременчуцького району. Внаслідок "приземлення" ворожого дрона знесло другий поверх оселі місцевих мешканців та пошкодило сусідні будинки.

[ + – ] Наслідки атаки дронами Кременчука Фото: Кременчуцька газета [ + – ] Пошкоджений будинок внаслідок атаки дронами Кременчука Фото: Кременчуцька газета

На ділянці знайшли залишки безпілотника. Окупанти написали на ньому темним маркером "За Туапсе!".

[ + – ] Залишки ворожого дрона у передмісті Кременчука Фото: Кременчуцька газета

"Господарчих будівель немає, постраждали сарай, душова, все постраждало. Немає нічого цілого на ділянці. Від удару вилетіли ворота… З 00.30 до 4-ої гасили пожежу в нашому будинку", — розповіла місцева мешканка Ірина Синяговська.

[ + – ] Місцеві показують наслідки ворожої атаки Кременчука в ніч на 1 березня

До зруйнованого будинку приїхав голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський. Розповів, що проживає поряд та сам чув потужний вибух вночі.

"Мешканцям постраждалих будинків слід звертатися до голови Піщаного із заявами про відшкодування наслідків теракту. Комісії обстежать будівлі й далі вирішать питання щодо компенсації збитків", — пояснив місцевим посадовець.

Попри зруйнування від падіння ворожого БПЛА ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 28 лютого у російські ЗМІ повідомили про атаку нафтобази у російському місті Туапсе. На нафтосховищі "Роснафти" вночі пролунали вибухи, місцеві медіа повідомили про атаку дронами з вибухівкою.

Пізніше, вдень 28 лютого, неподалік "Газпрому" також знайшли безпілотник. "Невідомий" БПЛА виявили в десяти метрах від паркану компресорної станції. Вибуху не сталося, на місце викликали саперів.