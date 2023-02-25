Під Херсоном здетонували боєприпаси ЗС РФ: є жертви (фото)

Після деокупації правого берега Херсонської області вибухотехніки ще не встигли обстежити всю територію, тож людей закликають не гуляти за містами та не виходити на поле для робіт.

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У районі села Добрянка Високопільської територіальної громади двоє людей підірвалися на російській міні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Двоє людей обробляли поле в селі Добрянка. Попри попередження рятувальникам місцеві фермери вийшли на польові роботи. Після визволення села Добрянка не всю територію обстежили на наявність вибухівки. Повідомляється, що місцеві мешканці загинули на місці від отриманих травм.

Також біля річкового порту в Херсоні на розтяжці підірвався 63-річний чоловік. Випадок стався на території його дачі. Потерпілого доправили до лікарні. В ОВА зазначають, що через теплі дні багатьом мешканцям Херсонської області хочеться відвідати свої дачі, земельні ділянки чи погуляти десь за містом. Однак території можуть бути заміновані.

"Не переміщайтеся територіями, які ще не досліджували вибухотехніки! Не варто нехтувати простими правилами безпеки! Бережіть себе!" — закликали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 23 лютого на Херсонській ТЕС стався прорив, через що без опалення залишилися тисячі місцевих мешканців.

16 лютого окупанти обстріляли будинок, де мешкала сімейна пара. Чоловік і дружина загинули.