Под Херсоном сдетонировали боеприпасы ВС РФ: есть жертвы (фото)

После деоккупации правого берега Херсонской области взрывотехники еще не успели обследовать всю территорию, поэтому людей призывают не гулять за городами и не выходить в поле для работ.

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В районе села Добрянка Высокопольской территориальной громады два человека подорвались на российской мине. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Два человека обрабатывали поле в селе Добрянка. Несмотря на предупреждения спасателей, местные фермеры вышли на полевые работы. После освобождения села Добрянка не всю территорию обследовали на наличие взрывчатки. Сообщается, что местные жители погибли на месте от полученных травм.

Также возле речного порта в Херсоне на растяжке подорвался 63-летний мужчина. Происшествие произошло на территории его дачи. Пострадавшего доставили в больницу. В ОВА отмечают, что из-за теплых дней многим жителям Херсонской области хочется посетить свои дачи, земельные участки или погулять где-то за городом. Однако территории могут быть заминированы.

"Не перемещайтесь территориями, которые еще не исследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами безопасностями! Берегите себя!" — призвали в Херсонской ОВА.

Напомним, 23 февраля на Херсонской ТЭС произошел прорыв, из-за чего без отопления остались тысячи местных жителей.

16 февраля оккупанты обстреляли дом, где проживала семейная пара. Муж и жена погибли.