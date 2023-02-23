"Веселуха началась": на Херсонской ТЭЦ прорыв, люди могут остаться без отопления (видео)

По словам журналиста Константина Рыженко, спасатели получил приказ устанавливать палатки для обгрева людей. Однако журналист предупреждает, что это плохая идея, так как такие объекты станут легкой целью во время обстрелов.

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В Херсоне вечером 23 февраля прорвало ТЭЦ, в ближайшее время областной центр останется без отопления. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал местный журналист Константин Рыженко.

Он также опубликовал соответствующее видео.

"У нас куча воды, труба льет. Короче, веселуха началась", — говорит он в коротком ролике.

Ситуация с отоплением в Херсоне: реакция властей

О том, что в городе возникнут проблемы с отоплением у себя в соцсетях сегодня в 18:40 также сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Херсоне из-за обстрела сложилась критическая ситуация с отоплением", — прокомментировал он.

При этом недавно назначенный чиновник не упомянул в публикации о прорыве на ТЭЦ.

По словам Прокудина, ситуация действительно тяжелая.

"Ночью ожидается мороз. Все службы будут работать круглосуточно над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", — добавил он.

Палатки для обогрева людей: почему это плохая идея

При этом он уточнил, что спасатели ГСЧС в городе уже получили распоряжение устанавливать палатки для обогрева людей. При этом журналист сомневается в целесообразности такой идеи.

"От палаток отказались, потому что один прилет — и это мешок с трупами", — жестко отреагировал он.

Второй причиной он называет то, что враг может принять ночную суету с разворачиванием палаток в условиях светомаскировки в облцентре как подготовку к украинскому контрнаступлению. Это может привести к тому, что россияне просто откроют огонь по спасателям, добавил Рыженко.

Он обратился к главе ОВА Александру Прокудину с просьбой обратить на это внимание и избежать жертв.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада согласовала назначение Александра Прокудина главой Херсонской областной военной администрации. С 2019 он возглавлял управление Нацполиции в том же регионе.