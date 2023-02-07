Кабмин согласовал назначение трех глав областных администраций: кто они

Новых руководителей получили Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Киевская и Сумская области пока остаются без глав.

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Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предложенные президентом Владимиром Зеленским, на должности глав трех областных военных администраций. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Новые главы администраций:

Днепропетровская область — Сергей Лысак,

Запорожская область — Юрий Малашко,

Херсонская область — Александр Прокудин.

Таким образом, пока без руководителей остаются Киевская и Сумская области.

Сергей Лысак с июля прошлого года руководил СБУ Днепропетровской области. До этого с 2020 года возглавлял СБУ в Житомирской области.

Юрий Малашко с октября 2018 года был первым заместителем главы военно-гражданской администрации Марьинки. С 2020 года исполнял обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.

[ + – ] Юрий Малашко

Александр Прокудин c 2000 года работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения.

С ноября 2015 года занимал должность замначальника Нацполиции в Херсонской области. А с 2019 возглавлял управление Нацполиции в том же регионе.

[ + – ] Александр Прокудин до этого возглавлял Нацполицию в Херсонской области

Напомним, 24 января Кабмин согласовал увольнение руководителей пяти областных военных администраций. Своих должностей лишились глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Запорожской ОВА Александр Старух, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и Ярослав Янушевич из Херсона.

6 февраля Владимир Зеленский сообщил, что главами прифронтовых регионов будут назначать людей с военным опытом, которые смогут эффективно реагировать на существующие угрозы.