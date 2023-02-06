Главами прифронтовых регионов будут назначать людей с военным опытом, — Зеленский (видео)

По словам президента, такие люди смогут проявлять себя наиболее эффективно. Это позволит Украине усилить управленческие позиции и противостоять имеющимся угрозам.

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Главами приграничных и прифронтовых регионов в Украине будут назначать людей с военным опытом. Об этом в понедельник, 6 февраля, в своем вечером видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский.

"Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных особенно и прифронтовых — назначаем руководителей с военным опытом", — прокомментировал глава государства.

Он отметил, что такие люди смогут проявить себя наиболее эффективно в защите от угроз, актуальных в настоящее время. О каждом таком решении Зеленский обещает отдельно информировать.

"В целом следует отметить, что мы будем объединять полученный нашими людьми военный опыт с конкретикой управленческой работы на должностях в местной и центральной власти", — добавил он.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Европейский Союз готовится принять Владимира Зеленского на саммите, который пройдет 9 февраля в Брюсселе. Однако проблемы безопасности могут сорвать планы поездки президента Украины.

6 февраля Зеленский опубликовал трогательный пост с поздравлениями первой леди Елены Зеленской с днем рождения.