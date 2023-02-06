"Люба моя ОВ": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

Президент Украины поблагодарил супругу за поддержку и веру в победу, а также за то, как она представляла страну на международной арене.

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательный пост с поздравлениями первой леди Елены Зеленской с днем рождения.

"Дорогая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину", — написал президент в своем официальном телеграм-канале.

Фото: Скриншот

Президент Украины пожелал своей супруге, чтобы в ее жизни скорее настал день победы "людей над "орками".

День рождения Елены Зеленской и деятельность первой леди

Отметим, что первой леди Украины Елене Зеленской 6 февраля исполнилось 44 года. Она на год младше президента Владимира Зеленского, который в этом году отмечал свое 45-летие.

20 мая 2019 года Елена Зеленская стала первой леди Украины. В этом статусе она выбрала для себя четыре основные направления деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.

После полномасштабного вторжения России Зеленская неоднократно призывала страны Запада предоставить Украине необходимое вооружение для защиты гражданского населения. В частости, в июле прошлого года, выступая перед конгрессом США, первая леди показала фото пострадавших от российской военной агрессии украинце и призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы ПВО.

Напомним, 25 января Елена Зеленская одной из первых поздравила с 45-летием своего супруга Владимира Зеленского. По ее словам, президент во время полномасштабной войны не изменился, хоть и начал меньше улыбаться.

Ранее сообщалось, что Зеленская во время выступления на экономическом форуме в Давосе расплакалась, узнав о гибели людей в Броварах, где упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД.