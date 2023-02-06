"Люба моя ОВ": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

Президент України подякував дружині за підтримку та віру у перемогу, а також за те, як вона представляла країну на міжнародній арені.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливий пост із вітанням першої леді Олени Зеленської з днем народження.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. У моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини... і ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну", — написав президент у своєму офіційному телеграм-каналі.

Фото: Скриншот

Президент України побажав своїй дружині, щоб у її житті настав день перемоги "людей" над "орками".

День народження Олени Зеленської та діяльність першої леді

Зазначимо, що першій леді України Олені Зеленській 6 лютого виповнилося 44 роки. Вона на рік молодша за президента Володимира Зеленського, який цього року відзначав своє 45-річчя.

20 травня 2019 року Олена Зеленська стала першою леді України. У цьому статусі вона обрала для себе чотири основні напрямки діяльності: культурну дипломатію, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців.

Після повномасштабного вторгнення Росії Зеленська неодноразово закликала країни Заходу надати Україні потрібне озброєння для захисту цивільного населення. Часто, у липні минулого року, виступаючи перед конгресом США, перша леді показувала фото постраждалих від російської військової агресії українців і закликала Сполучені Штати надати Україні системи ППО.

Нагадаємо, 25 січня Олена Зеленська однією з перших привітала із 45-річчям свого чоловіка Володимира Зеленського. З її слів, президент під час повномасштабної війни не змінився, хоч і почав менше посміхатися.

Раніше повідомлялося, що Зеленська під час виступу на економічному форумі в Давосі розплакалася, дізнавшись про загибель людей у Броварах, де впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС.