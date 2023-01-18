Авіакатастрофа в Броварах: Олена Зеленська в Давосі не стримала сліз (фото)

Дружина президента України попросила зрозуміти її емоції та сказала, що 18 січня стало ще одним сумним днем у сучасній історії країни.

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Перша леді України Олена Зеленська під час виступу на економічному форумі в Давосі розплакалася, дізнавшись про загибель людей у Броварах, де впав гелікоптер. Про це пише британська щоденна газета Daily Mail.

Про катастрофу в Броварах 18 січня Зеленська дізналася безпосередньо перед своїм виступом на Всесвітньому економічному форумі. Вона була шокована та не могла стримати сльози.

Перша леді України витерла очі кінчиками пальців, а також втерла носа. Вона змушена була на кілька секунд узяти паузу перед своїм виступом, щоб упоратися з емоціями.

"Сьогодні ще один дуже сумний день — нові втрати. Я думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони трохи недоречні в політичному й економічному діалозі, але я впевнена, що так само, як війна змінила весь світ, вона змінила і весь наш діалог", — сказала Олена Зеленська на початку свого виступу.

Катастрофа в Броварах 18 січня: що про неї відомо

У середу вранці вертоліт, який віз співробітників МВС (зокрема й міністра Дениса Монастирського) до прифронтових районів на сході України зазнав аварії в Броварах (Київська область).

Вертоліт упав у житловому кварталі міста поряд із дитячим садком і багатоповерховим будинком. На місці авіакатастрофи вертольота виникла пожежа. Обвуглені залишки вертольота змішалися із залізобетонними уламками пошкоджених будівель. Під час падіння гелікоптер також розчавив припаркований біля житлового будинку легковий автомобіль.

У дитячому садку, який вертоліт зачепив під час аварії, вибило вікна та пошкодило стіни. У приміщенні практично одразу за свідченнями очевидців почалася пожежа.

Станом на сьогодні відомо про 14 жертв авіакатастрофи в Броварах. Катастрофа вертольота забрала життя семи високопосадовців МВС (серед них — голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович), трьох членів екіпажу, трьох дорослих мирних жителів і одну дитину.

Президент України Володимир Зеленський уже доручив Службі безпеки України у взаємодії із Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини події в Броварах.

Нагадаємо, 18 січня МВС опублікувало список загиблих пасажирів і пілотів. В авіакатастрофі загинули семеро представників міністерства та льотний екіпаж, що перебував на борту вертольота.

Фокус також писав про те, як лідери Заходу відреагували на авіакатастрофу в Броварах. В одному матеріалі медіа зібрало в реакції західних політиків, які сумують разом із українцями через загибель мирних мешканців і керівництва МВС.