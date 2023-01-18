Крах вертольота у Броварах: що відомо про загиблих в авіакатастрофі

За попередніми даними, в авіакатастрофі загинули 15 людей. На борту вертольота в момент падіння перебували керівники МВС та їхні помічники.

Related video

Вранці у середу, 18 січня, у Броварах Київської області в районі дитячого садка розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, голова МВС Денис Монастирський. За останніми даними, кількість жертв становила 18 осіб, серед них діти. Фокус зібрав усе, що відомо про наразі загиблих у катастрофі.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, внаслідок пригоди загинули 18 людей, серед них троє дітей. Поранення отримали ще 29 осіб, зокрема 15 дітей.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський написав, що загинуло 15 осіб, травмовано 25 осіб, серед яких 10 дітей. Окрім пілотів та представників керівництва МВС на борту вертольота були помічники чиновників, додав глава держави.

Як повідомив начальник Національної поліції Ігор Клименко, під час аварії загинуло керівництво МВС України: голова відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Разом з ними в момент катастрофи у гелікоптері перебували ще шестеро людей. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко, представники МВС прямували вертольотом ДСНС в одну з гарячих точок.

Крах вертольота у Броварах: що відомо про загиблих

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ

[ + – ] Денис Монастирський

Денис Монастирський потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу" за результатами парламентських виборів 2019 року. Нардеп обіймав посаду голови Комітету з питань правоохоронних органів. Після відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 16 липня 2021 року Монастирського було призначено на цю посаду.

Денису Монастирському було 42 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ

[ + – ] Євген Єнін

Євгену Єніну було 42 роки. У різний час він обіймав посади заступника генерального прокурора та заступника міністра закордонних справ. 2021 року став першим заступником Монастирського. У Єніна залишилося двоє дітей.

Юрій Лубкович, держсекретар МВС

[ + – ] Юрій Лубкович

Юрію Лубковичу було 33 роки, він працював на державній службі 10 років. З 2019 до 2021 року був керівником Секретаріату Голови Верховної Ради України (патронатна служба). На посаду державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України призначено 17 листопада 2021 року.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що авіакатастрофа у Броварах, внаслідок якої 18 січня загинуло керівництво МВС України, могла статися з вини пілота, несправності техніки чи через диверсію.