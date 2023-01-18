По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 15 человек. На борту вертолета в момент падения находились руководители МВД и их помощники.

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Утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области в районе детского сада разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава МВД Денис Монастырский. По последним данным, число жертв составило 18 человек, среди них дети. Фокус собрал все, что известно о погибших в катастрофе на данный момент.

По данным председателя Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в результате происшествия погибли 18 человек, среди них трое детей. Ранения получили еще 29 человек, включая 15 детей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский написал, что погибли 15 человек, травмированы 25 человек, среди которых 10 детей. Кроме пилотов и представителей руководства МВД на борту вертолета были помощники чиновников, добавил глава государства.

Как сообщил начальник Национальной полиции Игорь Клименко, при крушении погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович. Вместе с ними в момент катастрофы в вертолете находились еще шесть человек. По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, представители МВД направлялись на вертолете ГСЧС в одну из горячих точек.

Крушение вертолета в Броварах: что известно о погибших

Денис Монастырский, министр внутренних дел

[ + – ] Денис Монастырский

Денис Монастырский попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по результатам парламентских выборов 2019-го года. Нардеп занимал пост главы Комитета по вопросам правоохранительных органов. После отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел 16 июля 2021 года был назначен на эту должность.

Денису Монастырскому было 42 года. У него осталась жена и двое детей.

Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел

[ + – ] Евгений Енин

Евгению Енину было 42 года. В разное время он занимал посты заместителя генерального прокурора и заместителя министра иностранных дел. В 2021 году стал первым заместителем Монастырского. У Енина осталось двое детей.

Юрий Лубкович, госсекретарь МВД

[ + – ] Юрий Лубкович

Юрию Лубковичу было 33 года, он проработал на государственной службе 10 лет. С 2019 по 2021 год был руководителем Секретариата Председателя Верховной Рады Украины (патронатная служба). На должность государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины назначен 17 ноября 2021 года.

Тем временем советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авиакатастрофа в Броварах, в результате которой 18 января погибло руководство МВД Украины, могла произойти по вине пилота, неисправности техники или из-за диверсии.