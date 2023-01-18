Аварія вертольота в Броварах: МВС опублікувало список загиблих пасажирів і пілотів

В авіакатастрофі загинули семеро представників міністерства та льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.

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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список загиблих під час аварії вертольота Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах, які на момент авіакатастрофи перебували на борту. Відповідна публікація з'явилася у телеграм-каналі відомства у середу, 18 січня.

Загалом на борту загинули 10 людей, серед яких представники МВС та льотний екіпаж:

Денис Монастирський, Міністр внутрішніх справ України;

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ;

Юрій Лубкович, державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк, заступник керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; підполковник поліції;

Андрій Маринченко, старший оперуповноважений у особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції;

Миколай Анацький, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС;

Олександр Василенко, командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;

Костянтин Коваленко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;

Іван Касьянов, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертьольотах.

"Висловлюємо співчуття всім рідним та близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.

За останніми даними ДСНС, в результаті аварії вертольота в Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина.

Нагадаємо, вранці у середу, 18 січня, у Броварах Київської області в районі дитячого садка розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови МВС начальника Нацполіції Ігоря Клименка.