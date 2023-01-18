Аварія вертольота в Броварах: МВС опублікувало список загиблих пасажирів і пілотів
В авіакатастрофі загинули семеро представників міністерства та льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список загиблих під час аварії вертольота Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах, які на момент авіакатастрофи перебували на борту. Відповідна публікація з'явилася у телеграм-каналі відомства у середу, 18 січня.
Загалом на борту загинули 10 людей, серед яких представники МВС та льотний екіпаж:
- Денис Монастирський, Міністр внутрішніх справ України;
- Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ;
- Юрій Лубкович, державний секретар МВС;
- Тетяна Шутяк, заступник керівника Патронатної служби МВС;
- Михайло Павлушко, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України; підполковник поліції;
- Андрій Маринченко, старший оперуповноважений у особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції;
- Миколай Анацький, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС;
- Олександр Василенко, командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;
- Костянтин Коваленко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;
- Іван Касьянов, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертьольотах.
"Висловлюємо співчуття всім рідним та близьким загиблих", — йдеться у повідомленні.
За останніми даними ДСНС, в результаті аварії вертольота в Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина.
Нагадаємо, вранці у середу, 18 січня, у Броварах Київської області в районі дитячого садка розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
Кабмін призначив виконувачем обов'язків голови МВС начальника Нацполіції Ігоря Клименка.