Крушение вертолета в Броварах: МВД опубликовало список погибших пассажиров и пилотов
В авиакатастрофе погибли семеро представителей министерства и летный экипаж, находившийся на борту вертолета.
Министерство внутренних дел Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Броварах, которые в момент авиакатастрофы находились на борту. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале ведомства в среду, 18 января.
Всего на борту погибли 10 человек, среди которых представители МВД и летный экипаж:
- Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;
- Евгений Енин, первый замминистра внутренних дел;
- Юрий Лубкович, государственный секретарь МВД;
- Татьяна Шутяк, заместитель руководителя Патронатной службы МВД;
- Михаил Павлушко, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины подполковник полиции;
- Андрей Маринченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции;
- Николай Анацкий, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД;
- Александр Василенко, командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Константин Коваленко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Иван Касьянов, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолет.
"Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении.
По последним данным ГСЧС, в результате крушения вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок.
Напомним, утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области в районе детского сада разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.
Кабмин возложил исполнение обязанностей главы МВД на начальника Нацполиции Игоря Клименко.