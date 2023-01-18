Крушение вертолета в Броварах: МВД опубликовало список погибших пассажиров и пилотов

В авиакатастрофе погибли семеро представителей министерства и летный экипаж, находившийся на борту вертолета.

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Министерство внутренних дел Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Броварах, которые в момент авиакатастрофы находились на борту. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале ведомства в среду, 18 января.

Всего на борту погибли 10 человек, среди которых представители МВД и летный экипаж:

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Евгений Енин, первый замминистра внутренних дел;

Юрий Лубкович, государственный секретарь МВД;

Татьяна Шутяк, заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины подполковник полиции;

Андрей Маринченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности Нацполиции;

Николай Анацкий, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД;

Александр Василенко, командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Константин Коваленко, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;

Иван Касьянов, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолет.

"Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

По последним данным ГСЧС, в результате крушения вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них 1 ребенок.

Напомним, утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области в районе детского сада разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел Украины.

Кабмин возложил исполнение обязанностей главы МВД на начальника Нацполиции Игоря Клименко.