Начальник Нацполиции Клименко будет и.о. главы МВД вместо Монастырского, — Кабмин

Рада уже сегодня, 18 января, рассмотрит представление правительства о назначении замминистра внутренних дел Игоря Клименко главой министерства.

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Кабинет министров утвердил решение о назначении начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел. Правительство возложило на него обязанности главы МВД вместо погибшего при крушении вертолета ГСЧС в Броварах Дениса Монастырского. Соответствующее решение было принято в среду, 18 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что сегодня правительство внесет кандидатуру замминистра внутренних дел на должность главы ведомства в Верховную Раду. Парламент, как заявил председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, примет решение о назначении на заседании 18 января.

Напомним, утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области в районе детского сада разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. По последней информации от ГСЧС в авиакатастрофе погибли 17 человек, среди них дети.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авиакатастрофа в Броварах могла произойти по вине пилота, неисправности техники или из-за диверсии.