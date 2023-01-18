Начальник Нацполіції Клименко буде в.о. голови МВС замість Монастирського, — Кабмін

Рада вже сьогодні, 18 січня, розгляне подання уряду про призначення заступника міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка головою міністерства.

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення начальника Національної поліції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. Уряд поклав на нього обов'язки голови МВС замість загиблого під час аварії вертольота ДСНС у Броварах Дениса Монастирського. Відповідне рішення було ухвалено в середу, 18 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що сьогодні уряд внесе кандидатуру заступника міністра внутрішніх справ на посаду голови відомства до Верховної Ради. Парламент, як заявив голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушаса, ухвалить рішення про призначення на засіданні 18 січня.

Нагадаємо, вранці в середу, 18 січня, у Броварах Київської області в районі дитячого садка розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, голова МВС Денис Монастирський і його перший заступник Євген Єнін. За останньою інформацією від ДСНС в авіакатастрофі загинуло 17 людей, серед них діти.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що авіакатастрофа в Броварах могла статися з вини пілота, несправності техніки або через диверсію.