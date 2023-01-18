"Висока ціна за свободу": як лідери Заходу відреагували на авіакатастрофу у Броварах

Фокус в одному матеріалі зібрав реакції західних політиків, які сумують разом із українцями через загибель мирних жителів та керівництво МВС.

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Союзники висловили співчуття Україні внаслідок авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС та діти. Фокус в одному матеріалі зібрав повідомлення, опубліковані в офіційних акаунтах лідерів країн Заходу.

Авіакатастрофа у Броварах — як відреагували західні політики

Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав загиблого керівника МВС Дениса Монастирського великим другом Євросоюзу та висловив свої співчуття через авіакатастрофу у Броварах.

"Ми приєднуємося до скорботи України у зв'язку з трагічною катастрофою вертольота у Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми поділяємо наші глибокі співчуття з сім'ями загиблих, президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та народом України", — йдеться у повідомленні, яке було оприлюднено в офіційному Twitter-акаунті Мішеля.

Президент Польщі Анджей Дуда написав, що зараз його думки з близькими жертвами авіакатастрофи в Броварах.

"З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу вертольота в Броварах під Києвом, внаслідок якого загинули кілька людей, зокрема високопосадовці Міністерства внутрішніх справ України. Мої думки — з сім'ями та близькими загиблих", — сказано в повідомленні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала авіакатастрофу в Броварах "трагедією в серці змученою війною України" та висловила співчуття через загибель дітей, а також керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс шокована загибеллю цивільних та керівництва МВС під Києвом. Пані дипломат уточнила, що була близько знайома з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та його заступником Євгеном Єніним.

"Мої щирі співчуття їхнім сім'ям та нашим партнерам в уряді України у зв'язку з цією втратою", — додала Сіммонс у своєму Twitter.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок авіакатастрофи у Броварах.

"Вражена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця — з громадою Броварів та нашими друзями та партнерами в МВС України", — йдеться у повідомленні американського дипломата.

Глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельд назвав авіакатастрофу у Броварах жахливою трагедією, яка забрала життя цивільних, а також керівництва МВС України.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що аварія вертольота під Києвом — ще одне нагадування того, яку високу ціну Україна платить за свободу, відбиваючи агресію ЗС РФ.

"Естонія тужить разом з вами", — додала глава уряду.

Авіакатастрофа у Броварах – хронологія подій

Вранці 18 січня сталася аварія з вертольотом у Броварах, який звалився у міській забудові. За інформацією Офісу президента та Нацполіції, літальний апарат впав поряд із дитячим садком та багатоквартирним житловим будинком, через що поранення отримали кілька людей.

Пізніше голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович.

Можливими причинами авіакатастрофи у Броварах, на думку радника глави МВС Антона Геращенка, можуть бути помилка пілота, технічна несправність чи спланована диверсія. Досудовим розслідуванням аварії під Києвом, у якій загинуло керівництво МВС, займуться слідчі СБУ.

В Офісі президента повідомили, що вертоліт ДСНС, на борту якого був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський з підлеглими, прямував до однієї з гарячих точок, де продовжуються бойові дії.