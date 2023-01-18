"Высокая цена за свободу": как лидеры Запада отреагировали на авиакатастрофу в Броварах

Фокус в одном материале собрал реакции западных политиков, которые скорбят вместе с украинцами из-за гибели мирных жителей и руководства МВД.

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Союзники выразили соболезнования Украине в результате авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети. Фокус в одном материале собрал сообщения, которые были опубликованы в официальных аккаунтах лидеров стран Запада.

Авиакатастрофа в Броварах — как отреагировали западные политики

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель назвал погибшего руководителя МВД Дениса Монастырского большим другом Евросоюза и выразил свои соболезнования из-за авиакатастрофы в Броварах.

"Мы присоединяемся к скорби Украины в связи с трагической катастрофой вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы разделяем наши глубочайшие соболезнования с семьями погибших, президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и народом Украины", — говорится в сообщении, которое было обнародовано в официальном Twitter-аккаунте Мишеля.

Президент Польши Анджей Дуда написал, что сейчас его мысли с близкими жертв авиакатастрофы в Броварах.

"С глубочайшей скорбью я воспринял информацию о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные сотрудники Министерства внутренних дел Украины. Мои мысли — с семьями и близкими погибших", — сказано в сообщении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала авиакатастрофу в Броварах "трагедией в сердце истерзанной войной Украины" и выразила соболезнования из-за гибели детей, а также руководства Министерства внутренних дел.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс шокирована гибелью гражданских и руководства МВД под Киевом. Дипломат уточнила, что была близко знакома с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным.

"Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам в правительстве Украины в связи с этой потерей", — добавила Симмонс в своем Twitter.

Посол США в Украине Бриджит Бринк также выразила соболезнования родным погибших в результате авиакатастрофы в Броварах.

"Потрясена и огорчена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе этим утром. Наши сердца — с громадой Броваров и нашими друзьями и партнерами в МВД Украины", — говорится в сообщении американского дипломата.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд назвал авиакатастрофу в Броварах ужасной трагедией, которая унесла жизни гражданских, а также руководства МВД Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что крушение вертолета под Киевом — еще одно напоминание того, какую высокую цену Украина платит за свободу, отражая агресию ВС РФ.

"Эстония скорбит вместе с вами", — добавила глава правительства.

Авиакатастрофа в Броварах — хронология событий

Утром 18 января произошла авария с вертолетом в Броварах, который рухнул в городской застройке. По информации Офиса президента и Нацполиции, летательный аппарат упал рядом с детским садом и многоквартирным жилым домом, из-за чего ранения получили несколько человек.

Позже глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД, в том числе Денис Монастырский, Евгений Енин и Юрий Лубкович.

Возможными причинами авиакатастрофы в Броварах, по мнению советника главы МВД Антона Геращенко, могут быть ошибка пилота, техническая неисправность или спланированная диверсия. Досудебным расследованием аварии под Киевом, в которой погибло руководство МВД, займутся следователи СБУ.

В Офисе президента сообщили, что вертолет ГСЧС, на борту которого был министр внутренних дел Денис Монастырский с подчиненными, направлялся в одну из горячих точек, где продолжаются боевые действия.