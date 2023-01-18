Авиакатастрофа в Броварах: Елена Зеленская в Давосе не сдержала слез (фото)

Жена президента Украины попросила понять ее эмоции и сказала, что 18 января стало еще одним печальным днем в современной истории страны.

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Первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на экономическом форуме в Давосе расплакалась, узнав о гибели людей в Броварах, где упал вертолет. Об этом пишет британская ежедневная газета Daily Mail.

О катастрофе в Броварах 18 января Зеленская узнала непосредственно перед своим выступлением на Всемирном экономическом форуме. Она была шокирована и не могла сдержать слезы.

Первая леди Украины вытерла глаза кончиками пальцев, а также утерла нос. Она вынуждена была на несколько секунд взять паузу перед своим выступлением, чтоб справиться с эмоциями.

"Сегодня еще один очень печальный день — новые потери. Я думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они немного неуместны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что так же, как война изменила весь мир, она изменила и весь наш диалог", — сказала Елена Зеленская в начале своего выступления.

Катастрофа в Броварах 18 января: что о ней известно

В среду утром вертолет, который вез сотрудников МВД (в том числе — и министра Дениса Монастырского) в прифронтовые районы на востоке Украины потерпел крушение в Броварах (Киевская область).

Вертолет упал в жилом квартале города рядом с детским садом и многоэтажным домом. На месте авиакатастрофы вертолета возник пожар. Обугленные остатки вертолета смешались с железобетонными обломками поврежденных зданий. При падении вертолет также раздавил припаркованный возле жилого дома легковой автомобиль.

В детском саду, который вертолет зацепил во время крушения, выбило окна и повредило стены. В помещении практически сразу по свидетельствам очевидцев начался пожар.

По состоянию на сейчас известно о 14 жертвах авиакатастрофы в Броварах. Крушение вертолета унесло жизни семи высокопоставленных чиновников МВД (среди них — глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович), троих членов экипажа, троих взрослых мирных жителей и одного ребенка.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства происшествия в Броварах.

Напомним, 18 января МВД опубликовало список погибших пассажиров и пилотов. В авиакатастрофе погибли семеро представителей министерства и летный экипаж, находившийся на борту вертолета.

Фокус также писал о том, как лидеры Запада отреагировали на авиакатастрофу в Броварах. В одном материале медиа собрало в реакции западных политиков, которые скорбят вместе с украинцами из-за гибели мирных жителей и руководства МВД.