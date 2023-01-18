"Жахлива трагедія": Зеленський відреагував на загибель Монастирського в авіакатастрофі

Глава держави висловив співчуття у зв'язку із загибеллю дітей, які перебували на території дитячого садка у момент катастрофи. За його словами, відомо про трьох загиблих та 10 травмованих дітей.

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Президент України Володимир Зеленський 18 січня прокоментував трагедію у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво МВС України. Глава держави висловив співчуття та співчуття всім рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі.

За словами українського лідера, на 12:00 середи 18 січня відомо про 15 загиблих та 25 травмованих внаслідок катастрофи. Точна кількість жертв та постраждалих уточнюється.

"Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж вертольота", — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Особливо Зеленський наголосив на факті загибелі дітей, які перебували в дитячому садку в момент, коли вертоліт МВС обвалився на його територію. За інформацією ОП, серед жертв — троє дітей, ще 10 отримали травми.

"Станом на цю хвилину загинули троє дітей. Невимовний біль. Вертоліт впав на територію одного з дитячих садків", — співчуває Зеленський.

У зв'язку з катастрофою вертольота у Броварах глава держави дав розпорядження Службі безпеки України, Національній поліції України та іншим уповноваженим органам з'ясувати всі обставини події.

"На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області на дитячий садок упав вертоліт, на борту якого знаходилося керівництво МВС України. Внаслідок падіння загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступник міністра Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, авіакатастрофа могла статися з вини пілота, несправності техніки, порушення правил безпеки або через диверсію. У зв'язку із трагедією у Броварах генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що розслідування обставин авіакатастрофи перебуває під його особистим контролем.