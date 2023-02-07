Кабмін погодив призначення трьох голів обласних адміністрацій: хто вони

Нових керівників отримали Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Київська та Сумська області поки що залишаються без голів.

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Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, запропоновані президентом Володимиром Зеленським, на посади голів трьох обласних військових адміністрацій. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Нові голови адміністрацій:

Дніпропетровська область — Сергій Лисак,

Запорізька область — Юрій Малашко,

Херсонська область — Олександр Прокудін.

Таким чином, поки що без керівників залишаються Київська та Сумська області.

Сергій Лисак із липня минулого року керував СБУ Дніпропетровської області. До цього з 2020 року очолював СБУ в Житомирській області.

Юрій Малашко з жовтня 2018 року був першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки. З 2020 виконував обов'язки голови Антитерористичного центру при СБУ.

[ + – ] Юрій Малашко

Олександр Прокудін з 2000 року працював у слідчих підрозділах та відділі професійної підготовки Управління кадрового забезпечення.

З листопада 2015 року обіймав посаду заступника начальника Нацполіції в Херсонській області. А з 2019 року очолював управління Нацполіції в тому ж регіоні.

[ + – ] Олександр Прокудін до цього очолював Нацполіцію у Херсонській області

Нагадаємо, 24 січня Кабмін погодив звільнення керівників п'яти обласних військових адміністрацій. Своїх посад позбулися голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова Запорізької ОВА Олександр Старух, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький та Ярослав Янушевич із Херсона.

6 лютого Володимир Зеленський повідомив, що головами прифронтових регіонів призначатимуть людей із військовим досвідом, які зможуть ефективно реагувати на існуючі загрози.