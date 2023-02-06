Головами прифронтових регіонів призначатимуть людей із військовим досвідом, — Зеленський (відео)

За словами президента, такі люди зможуть проявляти себе найефективніше. Це дозволить Україні посилити управлінські позиції та протистояти наявним загрозам.

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Головами прикордонних та прифронтових регіонів в Україні призначатимуть людей із військовим досвідом. Про це у понеділок, 6 лютого, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський.

"Підсилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів — прикордонних і прифронтових особливо — призначаємо керівників з військовим досвідом", — прокоментував глава держави.

Він зазначив, що такі люди зможуть проявити себе найефективніше у захисті від загроз, актуальних на цей час. Про кожне таке рішення Зеленський обіцяє окремо інформувати.

"Загалом слід зазначити, що ми об'єднуватимемо отриманий нашими людьми військовий досвід із конкретикою управлінської роботи на посадах у місцевій та центральній владі", — додав він.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз готується прийняти Володимира Зеленського на саміті, який відбудеться 9 лютого у Брюсселі. Проте, проблеми безпеки можуть зірвати плани поїздки президента України.

6 лютого Зеленський опублікував зворушливий пост із вітаннями першої леді Олени Зеленської з днем народження.