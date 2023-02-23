"Веселуха почалася": на Херсонській ТЕЦ прорив, люди можуть залишитися без опалення (відео)

За словами журналіста Костянтина Риженка, рятувальники отримали наказ встановлювати намети для обігріву людей. Однак журналіст попереджає, що це погана ідея, оскільки такі об'єкти стануть легкою мішенню під час обстрілу.

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У Херсоні увечері 23 лютого прорвало ТЕЦ, найближчим часом обласний центр залишиться без опалення. Про це у себе у Telegram-каналі розповів місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Він також опублікував відповідне відео.

"У нас купа води, труба ллє. Коротше, веселуха почалася", — каже він у короткому ролику.

Ситуація з опаленням у Херсоні: реакція влади

Про те, що в місті виникнуть проблеми з опаленням у себе в соцмережах, сьогодні о 18:40 також повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні через обстріли склалася критична ситуація з опаленням", — прокоментував він.

Однак нещодавно призначений урядовець не згадав у публікації про прорив на ТЕЦ.

За словами Прокудіна, ситуація справді важка.

"Вночі очікується мороз. Усі служби працюватимуть цілодобово над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі", — додав він.

Намети для обігріву людей: чому це погана ідея

Однак він уточнив, що рятувальники ДСНС у місті вже отримали розпорядження встановлювати намети для обігріву людей. Та журналіст сумнівається у доцільності такої ідеї.

"Від наметів відмовилися, бо один приліт — і це мішок із трупами", — жорстко відреагував він.

Другою причиною він називає те, що ворог може прийняти нічну метушню з розгортанням наметів в умовах світломаскування в облцентрі як підготовку до українського контрнаступу. Це може призвести до того, що росіяни просто відкриють вогонь на рятувальників, додав Риженко.

Він звернувся до голови ОДА Олександра Прокудіна з проханням звернути на це увагу щоб уникнути жертв.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада погодила призначення Олександра Прокудіна головою Херсонської обласної військової адміністрації. З 2019 року він очолював управління Нацполіції в тому ж регіоні.