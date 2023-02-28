ЗСУ знищили "Гради" та артустановки ЗС РФ, якими обстрілювали населені пункти Херсонщини

За даними Оперативного командування, Сили оборони, окрім знищення ворожої техніки, також результативно відпрацювали по трьох спостережних пунктах ворога.

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Українські захисники продовжують "демілітаризацію" Росії. Минулої доби в окупантів стало на 2 артустановки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град" менше. Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували контрбатарейну боротьбу з окупантами. Вкоротили віку щонайменше 10 окупантам, знищили черговий міномет, 2 "Гради" і 3 артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину. Результативно відпрацьовано по 3 спостережних пунктах ворога на Лівому березі", — йдеться в повідомленні.

На південному напрямку російським окупантам добряче дістається від ЗСУ, повідомила 24 лютого керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. ЗС РФ використовують Кінбурнську косу, щоб завдавати ударів по населених пунктах України з важкої артилерії. Відстрілявшись, окупанти намагаються втекти, але дуже часто їм це не вдається, бо ЗСУ набагато точніше завдають ударів у відповідь. Через це серед окупантів ширяться чутки, що виїзд на бойове завдання на Кінбурнську косу — це квиток в один кінець.

Війська Російської Федерації обстріляли Херсон та Очаків 21 лютого із РСЗВ під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.В ОК "Південь" повідомили про 6 загиблих та 12 постраждалих.