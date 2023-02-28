ЗСУ знищили "Гради" та артустановки ЗС РФ, якими обстрілювали населені пункти Херсонщини
За даними Оперативного командування, Сили оборони, окрім знищення ворожої техніки, також результативно відпрацювали по трьох спостережних пунктах ворога.
Українські захисники продовжують "демілітаризацію" Росії. Минулої доби в окупантів стало на 2 артустановки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град" менше. Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували контрбатарейну боротьбу з окупантами. Вкоротили віку щонайменше 10 окупантам, знищили черговий міномет, 2 "Гради" і 3 артустановки, з яких обстрілювали Херсонщину. Результативно відпрацьовано по 3 спостережних пунктах ворога на Лівому березі", — йдеться в повідомленні.
На південному напрямку російським окупантам добряче дістається від ЗСУ, повідомила 24 лютого керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. ЗС РФ використовують Кінбурнську косу, щоб завдавати ударів по населених пунктах України з важкої артилерії. Відстрілявшись, окупанти намагаються втекти, але дуже часто їм це не вдається, бо ЗСУ набагато точніше завдають ударів у відповідь. Через це серед окупантів ширяться чутки, що виїзд на бойове завдання на Кінбурнську косу — це квиток в один кінець.
Війська Російської Федерації обстріляли Херсон та Очаків 21 лютого із РСЗВ під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.В ОК "Південь" повідомили про 6 загиблих та 12 постраждалих.