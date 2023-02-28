ВСУ уничтожили "Грады" и артустановки ВС РФ, которыми обстреливали населенные пункты Херсона

По данным Оперативного командования, Силы обороны помимо уничтожения вражеской техники также результативно отработали по трем наблюдательным пунктам врага.

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Украинские защитники продолжают "демилитаризацию" России. За прошедшие сутки у оккупантов стало на 2 артустановки и 2 реактивные системы залпового огня "Град" меньше. Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали контрбатарейную борьбу с оккупантами. Укоротили возраста по меньшей мере 10 оккупантам, уничтожили очередной миномет, 2 "Грады" и 3 артустановки, из которых обстреливали Херсонщину. Результативно отработано по 3 наблюдательным пунктам", — говорится в сообщении.

На южном направлении российским оккупантам изрядно достается от ВСУ, сообщила 24 февраля руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. ВС РФ используют Кинбурнскую косу, чтобы наносить удары по населенным пунктам Украины по тяжелой артиллерии. Отстрелявшись, оккупанты пытаются убежать, но очень часто им это не удается, потому что ВСУ гораздо точнее наносят ответные удары. Поэтому среди оккупантов ходят слухи, что выезд на боевое задание на Кинбурнскую косу — это билет в один конец.

Войска Российской Федерации обстреляли Херсон и Очаков 21 февраля из РСЗО во время обращения президента России Владимира Путина в Федеральное собрание. В ОК "Юг" сообщили о 6 погибших и 12 пострадавших.