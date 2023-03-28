"Сироти та напівсироти": Росія викрала 4390 українських дітей, — Верещук

Ці діти, за словами міністра, зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Україна збирає докази їхнього незаконного вивезення та передає їх до Міжнародного кримінального суду.

Related video

Україна офіційно визнала викраденими російськими загарбниками 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування. Про це сьогодні, 28 березня, повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Ці діти зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Україна збирає докази їхнього незаконного вивезення та передає їх до Міжнародного кримінального суду. Дані про такі випадки надходять із прокуратури, розвідки та інших джерел.

Верещук додала, що росіяни фактично самі визнають скоєні воєнні злочини, коли публічно повідомляють про "усиновлення" у Росії дітей, яких Україна вимагає повернути.

Нагадаємо, всього станом на березень 2023 року, як заявив омбудсмен Дмитро Лубинець, росіяни викрали та примусово вивезли з України на територію РФ 16226 дітей, що є прямою ознакою геноциду українського народу.

3 березня стало відомо, що російські окупанти вивезли у невідомому напрямку близько 200 людей із села Бойове Херсонської області.

Нагадаємо, 24 січня в Центрі національного спротиву повідомляли, що російське керівництво має намір мобілізувати на війну українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або депортовані на територію РФ. Також у Кремлі планується мобілізувати трудових мігрантів.