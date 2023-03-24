После выдачи ордера на арест Путина: в РФ пообещали вернуть еще 56 украинских детей

По словам российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, украинские дети оказывались на территории РФ с согласия родителей, чтобы "отдохнуть и набраться сил".

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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что 56 украинских детей, оказавшихся на территории РФ, ожидают воссоединения со своими семьями. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен написала, что в течение последних двух недель 33 ребенка из Украины смогли вернуться к своим близким. По ее словам, дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей находились в так называемых "здравницах".

Львова-Белова утверждает, что родители дали согласие на отправку их детей на отдых в оздоровительные лагеря в Крыму и Краснодарском крае "подальше от боевых действий".

"Сейчас в здравницах остаются еще 56 ребят. Они в безопасности и на связи с родными. По каждому ребенку существует план действий, чтобы он оказался в кругу семьи", — пишет омбудсмен.

Мария Львова-Белова пообещала вернуть 56 украинских детей

Мария Львова-Белова также заявила, что более 2000 детей, "прибывших на отдых" в Россию с 2022 года, уже воссоединились со своими родными.

Напомним, что 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном перемещении людей с оккупированных территорий Украины на территорию РФ в ущерб украинским детям.

Ранее, 16 февраля, Мария Львова-Белова поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя. При этом президент РФ заявил, что среди россиян увеличилось количество желающих усыновить украинских детей.

По словам мальчика, которого удалось вернуть в Украину 23 марта, в так называемом "лагере" российские оккупанты избивали украинских детей, говорили, что родители от них отказались и угрожали отправить их в детский дом в Пскове для дальнейшего усыновления.