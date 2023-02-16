"Благодаря Вам": детский омбудсмен поблагодарила Путина за "сына из Мариуполя" (видео)

По словам главы Кремля, выросло число просьб граждан РФ об усыновлении детей из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, поблагодарила Владимира Путина возможность усыновить ребенка из Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

"Владимир Владимирович, ну, благодаря Вам <…> теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но мы друг друга точно любим", — заявила омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, российский президент также поддержал предложение распространить соцгарантии на детей участников войны в Украине из различных российских ЧВК.

На этой встрече Путин также уточнил, что увеличилось количество обращений граждан РФ насчет усыновления детей из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Глава Кремля отметил, что происходящая на Донбассе трагедия затрагивает и совсем маленьких граждан, детей.

Сеть структур по переселению детей

В МИД Украины просили правоохранителей инициировать расследование в отношении Львовой-Беловой, усыновившей украинского ребенка. Дипломаты напомнили, что это грубое нарушение Женевской конвенции.

14 февраля 2023 года в США опубликовали независимый доклад о том, как власти РФ прерывают родственные связи между похищенными в Украине детьми и их родственниками в Украине. Описана масштабная сеть подконтрольных РФ структур, которые занимаются переселением тысяч украинских детей.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ незаконно усыновляют похищенных из Мариуполя детей. Советник мэра города Петр Андрющенко считает незаконное усыновление маленьких мариупольцев, разлученных с родственниками, самым большим преступлением РФ.