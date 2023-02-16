"Завдяки Вам": дитячий омбудсмен подякувала Путіну за "сина з Маріуполя" (відео)

За словами глави Кремля, зросла кількість прохань громадян РФ про усиновлення дітей із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Марія Львова-Бєлова, уповноважена за президента Російської Федерації з прав дитини, подякувала Володимиру Путіну можливість усиновити дитину з Маріуполя. Про це повідомляє ТАСС.

"Володимире Володимировичу, ну, завдяки Вам <…> тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо", — заявила омбудсмен.

За словами Львової-Бєлової, російський президент також підтримав пропозицію поширити соцгарантії на дітей учасників війни в Україні з різних російських ПВК.

На цій зустрічі Путін також уточнив, що збільшилася кількість звернень громадян РФ щодо усиновлення дітей із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Глава Кремля зазначив, що трагедія, що відбувається на Донбасі, зачіпає і зовсім маленьких громадян, дітей.

Мережа структур із переселення дітей

У МЗС України просили правоохоронців ініціювати розслідування щодо Львової-Бєлової, яка усиновила українську дитину. Дипломати нагадали, що це грубе порушення Женевської конвенції.

14 лютого 2023 року в США опублікували незалежну доповідь про те, як влада РФ перериває родинні зв'язки між викраденими в Україні дітьми та їхніми родичами в Україні. Описано масштабну мережу підконтрольних РФ структур, які займаються переселенням тисяч українських дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ незаконно усиновлюють викрадених із Маріуполя дітей. Радник мера міста Петро Андрющенко вважає незаконне усиновлення маленьких маріупольців, розлучених із родичами, найбільшим злочином РФ.