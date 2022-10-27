За незаконне усиновлення: в Україні розпочнуть розслідування проти омбудсмена РФ

МЗС України просить правоохоронців розпочати розслідування проти Львової-Бєлової, яка усиновила українську дитину. У відомстві наголосили, що це грубе порушення Женевської конвенції.

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Міністерство закордонних справ України опублікувало офіційну заяву, в якій містяться оцінки заяв уповноваженої президента Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне усиновлення нею української дитини. У зв'язку з цим МЗС просить правоохоронні органи порушити кримінальне провадження проти Львової-Бєлової.

У дипломатичному відомстві відповіли, що Львова-Бєлова заявила не лише про усиновлення нею дитини, викраденої російською армією з Маріуполя, а й в усиновленні ще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

У зв'язку з цим МЗС заявляє, що ці дії грубо порушують не лише українське законодавство, а й Женевську конвенцію "про захист цивільного населення під час війни" від 1949 року, яка передбачає зобов'язання держави-окупанта не змінювати громадянський статус дітей і Конвенцію ООН про права дитини з 1989 року.

"За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України порушення справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, у діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення", — йдеться в заяві міністерства.

Насамкінець сказано, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль для того, щоб українські діти, незаконно вивезені з окупованих територій, повернулися до своїх батьків або законних опікунів.

Нагадаємо, що Марія Львова-Бєлова ще у вересні під час брифінгу зізналася, що українських дітей із окупованих територій привозили в РФ, де вони в російських сім'ях проходять "інтеграцію". Зокрема йшлося про 30 дітей, вивезених із Маріуполя в Підмосков'я, одна дитина потрапила до неї в родину.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов 5 жовтня заявив, що з Херсонської області на півострів привезуть близько 5 000 дітей для "оздоровлення". За його словами, всі витрати на це візьмуть із федерального бюджету Росії.