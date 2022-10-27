За незаконное усыновление: в Украине начнут расследование против омбудсмена РФ

МИД Украины просит правоохранителей начать расследование против Львовой-Беловой, которая усыновила украинского ребенка. В ведомстве подчеркнули, что это грубое нарушение Женевской конвенции.

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Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление, в котором содержатся оценки заявлений уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о незаконном усыновлении ею украинского ребенка. В связи с этим МИД просит правоохранительные органы возбуждение уголовного производства против Львовой-Беловой.

В дипломатическом ведомстве ответили, что Львова-Белова заявила не только об усыновлении ею ребенка, похищенного российской армией из Мариуполя, но и в усыновлении еще около 350 детей из захваченных регионов Донбасса.

В этой связи МИД заявляет, что данные действия грубо нарушают не только украинское законодательство, но и Женевскую конвенцию "о защите гражданского населения во время войны" от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей и Конвенцию ООН о правах ребенка с 1989 года.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины возбуждение дела против российской гражданки Львово-Беловой, в действиях которой усматриваются признаки уголовного правонарушения", — говорится в заявлении министерства.

В заключение сказано, что Украина продолжит прилагать максимальные усилия для того, чтобы украинские дети, незаконно вывезенные из оккупированных территорий, вернулись к своим родителями или законным опекунам.

Напомним, что Мария Львова-Белова еще в сентябре во время брифинга призналась, что украинских детей из оккупированных территорий привозили в РФ, где они в российских семьях проходят "интеграцию". В частности речь шла о 30 детях, вывезенных из Мариуполя в Подмосковье, один из которых попал к ней в семью.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов 5 октября, что из Херсонской области на полуостров привезут около 5 000 детей для "оздоровления". По его словам, все расходы на это возьмут из федерального бюджета России.